L'appello del Comune di Ancona ai cittadini: 'Non sprecate l'acqua'. Ecco come fare (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ancona - Non è una ordinanza quella del Comune di Ancona , ma un invito esteso a tutti i cittadini per l'utilizzo dell' acqua in maniera responsabile. L' appello arriva dall'assessore comunale all'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022)- Non è una ordinanza quella deldi, ma un invito esteso a tutti iper l'utilizzo dell'in maniera responsabile. L'arriva dall'assessore comunale all'...

Agenzia_Ansa : FLASH | Strage di Viareggio, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello… - sandrogozi : La Corte d'appello di Parigi ha negato l'estradizione degli ex terroristi arrestati nel 2021: la rispetto ma sono m… - pisto_gol : Nel 1996, all’Appello del Martedì, consigliai di acquistare #Ronaldo, che giocava nel Psv Eindhoven. Non fu d’acco… - MCapuzzolo : RT @GabriellaBargh1: ARIA ANIMA DIMENTICATA IN UN CANILE. MAI USCITA DEL MONDO NN CONOSCE NULLA SOLO CEMENTO E SBARRE LE SUE ZAMPETTE NN HA… - 78_valeri : RT @GabriellaBargh1: ARIA ANIMA DIMENTICATA IN UN CANILE. MAI USCITA DEL MONDO NN CONOSCE NULLA SOLO CEMENTO E SBARRE LE SUE ZAMPETTE NN HA… -