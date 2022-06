Incredibile scoperta | emergono i resti di un antico tempio romano di quasi duemila anni fa

Pubblicità

JacyBrean : RT @Sabrina45125804: Scoperta incredibile negli abissi del mare: rinvenuto un galeone dei pirati. ???? - ToninoAtti : RT @GBussacchetti: Questa incredibile scoperta, con la traduzione letterale del testi, rivela la vera natura della Bibbia, che in realtà è… - GBussacchetti : Questa incredibile scoperta, con la traduzione letterale del testi, rivela la vera natura della Bibbia, che in real… - Sabrina45125804 : Scoperta incredibile negli abissi del mare: rinvenuto un galeone dei pirati. ???? - supergp01 : @JamesLucasIT Ho avuto il privilegio di conoscerlo personalmente. Un personaggio incredibile, ho bellissimi ricordi… -

Scienzenotizie.it

...potrebbe essere il ponte fra il 'Salvator Mundi' e 'Sacra Sindone' LECCO - 'e di sicuro rilievo mondiale per importanza, se verrà confermata nel mondo accademico, questa nuova...CECCANO - Quel baccano non erano i ladri, ma la moglie con l'amante. Sembra la storia perfetta per le chiacchiere da spiaggia sotto l'ombrellone, ma l'e deludente, quanto meno,, il marito tradito l'ha fatta sul serio, e nel peggiore dei modi. Le certezze sulla fedeltà coniugale sono crollate a casa sua, in una villetta a ... Paesi Bassi: scoperto incredibile santuario romano a Herwen-Hemeling » Scienze Notizie Il grave disagio alla schiena ha fatto sì che una donna di 62 anni cercasse un medico e si è trovata una grande sorpresa: ecco cosa è successo ...RAVENNA. In una delle regioni più apprezzate d’Italia, l’Emilia Romagna, prosegue il viaggio di 'Una gita fuoriporta', la serie tv portavoce di quelle località dallo straordinario fascino, di un’Itali ...