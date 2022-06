In attesa della discussione di oggi alla Camera dei Deputati, a Bologna è stato approvato l'inserimento dello ius soli nello statuto comunale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mancano poche ore alla discussione alla Camera dei Deputati della proposta di legge sul cosiddetto ius scholae, una proposta di legge per garantire la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati. A Bologna, intanto, si è appena concluso il Festival della Partecipazione, un evento che ha lanciato un messaggio chiaro: «Riformare la legge 91/92 sulla cittadinanza affinché da privilegio diventi diritto». Festival della Partecipazione a Bologna. Credit: Margherita Caprilli Leggi anche › “Ius scholae”, italiani di diritto, non solo di fatto. Al via l’iter della riforma oggi la ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mancano poche oredeiproposta di legge sul cosiddetto ius scholae, una proposta di legge per garantire la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati. A, intanto, si è appena concluso il FestivalPartecipazione, un evento che ha lanciato un messaggio chiaro: «Riformare la legge 91/92 sulla cittadinanza affinché da privilegio diventi diritto». FestivalPartecipazione a. Credit: Margherita Caprilli Leggi anche › “Ius scholae”, italiani di diritto, non solo di fatto. Al via l’iterriformala ...

