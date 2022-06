Frosinone, chiama i Carabinieri segnalando un uomo in casa: scopre la moglie con l’amante (Di mercoledì 29 giugno 2022) Notando un uomo intento a entrare nella casa di fianco alla loro, i vicini allarmano il padrone che chiama immediatamente i Carabinieri. Ma l’intruso non era un ladro, bensì l’amante della moglie. Teatro della vicenda una villetta a Ceccano, in provincia di Frosinone: l'”equivoco” ha avuto inizio poco prima delle 23 del 27 giugno, quando il giovane marito, originario della vicina Ripi, ha ricevuto la chiamata di una vicina che notava la presenza di uno sconosciuto nel vialetto di casa. Pensando subito al peggio, cioè alla presenza di un ladro d’appartamenti, l’uomo ha chiamato il 112: i militari sono arrivati in pochi minuti, insieme al padrone di casa e ad altri familiari, pronti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Notando unintento a entrare nelladi fianco alla loro, i vicini allarmano il padrone cheimmediatamente i. Ma l’intruso non era un ladro, bensìdella. Teatro della vicenda una villetta a Ceccano, in provincia di: l'”equivoco” ha avuto inizio poco prima delle 23 del 27 giugno, quando il giovane marito, originario della vicina Ripi, ha ricevuto lata di una vicina che notava la presenza di uno sconosciuto nel vialetto di. Pensando subito al peggio, cioè alla presenza di un ladro d’appartamenti, l’hato il 112: i militari sono arrivati in pochi minuti, insieme al padrone die ad altri familiari, pronti a ...

