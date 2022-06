Entry list Wta Praga 2022 | le partecipanti e le italiane presenti

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’del Wta 250 di, evento in programma dal 25 al 31 luglio. La padrona di casa Barbora Krejcikova guida il seeding del torneo, seguita dall’elvetica Belinda Bencic e da un’altra ceca come Petra Kvitova. L’unica tennista azzurra presente in tabellone è Lucia Bronzetti. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo diWTA1 Barbora Krejcikova 14 2 Belinda Bencic 16 3 Petra Kvitova 26 4 Beatriz Haddad Maia 28 5 Ekaterina Alexandrova 30 6 Elise Mertens 31 7 Sorana Cirstea 32 8 Alizé Cornet 37 Alison Van Uytvanck 46 Tereza Martincova 61 Magda Linette 65 Marie Bouzkova 66 Xinyu Wang 71 Lucia ...

L'dell' Atp 250 di Kitzbuhel 2022 , evento in programma dal 25 al 30 luglio. Il norvegese Casper Ruud guida il seeding del torneo austriaco, seguito dall'italiano Matteo Berrettini e dall'...L'dell' Atp 250 di Umago 2022 , evento in programma dal 25 al 31 luglio. Lo spagnolo Carlos Alcaraz guida il seeding del torneo croato di cui è campione in carica, seguito dall'italiano ... Entry list Atp Kitzbuhel 2022: i partecipanti e gli italiani presenti L'entry list dell'Atp 250 di Atlanta 2022, evento in programma dal 25 al 31 luglio. Cameron Norrie guida il seeding, al via Kyrgios e Murray.L'entry list dell'Atp 250 di Kitzbuhel 2022, evento in programma dal 25 al 30 luglio. Casper Ruud guida il seeding, al via Matteo Berrettini ...