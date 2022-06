(Di mercoledì 29 giugno 2022), 29 giu. (Adnkronos) - “La bocciatura dell'emendamento con cui il Movimento 5 Stelle intendeva impedire la costruzione di inceneritori anon può che essere accolta con grande sollievo: è una tappa fondamentale del percorso della Capitale verso ladell'annosorappresentato dallo smaltimento dei”. Lo afferma Silvia, capogruppo di Italia viva in commissione Ambiente della Camera. “Il voto di-aggiunge- pone un piccoloper evitare che ini paghino una tassa suipiù alta delle altre città per i disservizi che tutti purtroppo conoscono”.

TV7Benevento : Dl Aiuti: Fregolent (Iv), 'oggi un tassello per soluzione problema rifiuti Roma' - -

Il Tempo

Altre News ...... con i rappresentanti del M5s usciti al momento del voto sul decreto, che contiene lo schema ... poi sono arrivati al governo della città e lo hanno tenuto", dice la deputata Silvia, ...