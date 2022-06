Dal 30 giugno Pos obbligatorio o scatta la multa - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

santegidionews : “Salviamo i nostri anziani” dal caldo e dall'isolamento. Dati e proposte per proteggere la parte più fragile della… - TIM_vision : Pronti con ago e filo? #TommasoZorzi è alla ricerca del miglior talento sartoriale italiano. Riuscirà a scovarlo? S… - AGisotti : Il 27 giugno del 1992, Jorge Mario Bergoglio veniva consacrato vescovo dal cardinale Quarracino. Sceglieva il motto… - StalsPisa : RT @ScuolaSantAnna: #SaveTheDate ?? Mercoledì 29 giugno alle ore 18.30, presso la Scuola, è in programma il seminario dal titolo 'Il diritt… - anubi_matt : RT @sabripillot: Al RinascitaFest - organizzato a Pomigliano D’Arco dal 30 Giugno al 10 Luglio nell’area dell’ex stazione della Circumvesuv… -

Secondo quanto comunicato dall'Ufficio di Gabinetto nipponico, inl'indice della fiducia dei consumatori è calato in Giappone a 32,1 punti dai 34,1 punti di ...fiducia da pessimismo ormai...L'indice della fiducia dei consumatori elaboratoConference Board asi è attestato a 98,7 punti, in netto calo dai 106,4 di maggio e sotto i 100,4 del consensus. Lo U. S. Richmond ...La Camera vota la fiducia al ddl di conversione del decreto PNRR 2 n. 36/2022: le misure previste dalla fattura elettronica forfettari, POS e sanzioni e altro ancora ...Per la rubrica “Una Foto al Giorno”, lo scatto scelto per la giornata di mercoledì 29 giugno è stato realizzato da Francesco Cardellini ed è intitolato “Al porto con la mia macchina analogica”. La red ...