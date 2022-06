"Cosa passa nella testa di Putin e Xi Jinping": Rampini, le reazioni all'allargamento della Nato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Con il vertice di Madrid la Nato ha ufficialmente avviato il processo che porterà Finlandia e Svezia all'interno dell'alleanza atlantica. La Russia è furiosa per questo allargamento, e secondo Federico Rampini si può parlare di una vera e propria guerra fredda. “Se ci mettiamo nelle teste di Vladimir Putin e di Xi Jinping - ha dichiarato a Controcorrente - la prima guerra fredda per loro non è mai finita”. “Nel caso della Russia - ha proseguito Rampini - Putin ha continuato ad avere progetti di rivincita, lo ha anche detto lui stesso, quando ha definito la fine dell'Unione sovietica una tragedia geopolitica da cancellare. Per quanto riguarda Xi Jinping, più che di rivincita si può parlare di progetto egemonico, che prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Con il vertice di Madrid laha ufficialmente avviato il processo che porterà Finlandia e Svezia all'interno dell'alleanza atlantica. La Russia è furiosa per questo, e secondo Federicosi può parlare di una vera e propria guerra fredda. “Se ci mettiamo nelle teste di Vladimire di Xi- ha dichiarato a Controcorrente - la prima guerra fredda per loro non è mai finita”. “Nel casoRussia - ha proseguitoha continuato ad avere progetti di rivincita, lo ha anche detto lui stesso, quando ha definito la fine dell'Unione sovietica una tragedia geopolitica da cancellare. Per quanto riguarda Xi, più che di rivincita si può parlare di progetto egemonico, che prima ...

Pubblicità

JasEldelaPietra : @morteacredito @FartFromAmerika Capitalismo loro. La cosa buffa è che aborto e ormoni li passa il ssn. - CoiVia : @italianavera333 Biochetasi per il vomito e Tachipirina per la febbre. Cosa di 2 giorni e passa. Pare che sia dappertutto - ChemicalAsdfg : RT @mimmopesce1: Mi piacerebbe sapere cosa passa per la testa di questo ragazzo,è così da 5 minuti,però mi fa quasi invidia,vorrei vivere i… - totodidi310860 : RT @mimmopesce1: Mi piacerebbe sapere cosa passa per la testa di questo ragazzo,è così da 5 minuti,però mi fa quasi invidia,vorrei vivere i… - valerioscrive : @Jb28646333 È un ricordo già il momento, il fatto è l'unica cosa che esiste e passa subito -