Condannata per stalking, la Cassazione annulla la sentenza: tutto da rifare (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri la Corte di Cassazione V Sezione in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Antonio Leone ha annullato la sentenza di condanna di secondo e di primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione emessa nei confronti di V. E, 41 anni, accusata di stalking annullando anche le statuizione civili disposte in favore della parte civile. Nel 2017 il Tribunale di Avellino aveva condannato la donna nella sentenza di primo grado e in secondo grado nel 2021. Ieri la decisione della Cassazione. tutto da rifare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri la Corte diV Sezione in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Antonio Leone hato ladi condanna di secondo e di primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione emessa nei confronti di V. E, 41 anni, accusata dindo anche le statuizione civili disposte in favore della parte civile. Nel 2017 il Tribunale di Avellino aveva condannato la donna nelladi primo grado e in secondo grado nel 2021. Ieri la decisione dellada. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

