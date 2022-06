Calciomercato | Inter scatenata | in ritiro con la squadra già al completo?

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L'amarezza per lo scudetto sfuggito di un niente poco più di un mese fa è ormai alle spalle e l', con rinnovato entusiasmo, si è gettata a capofitto sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima...

... il Genoa, prima dell'arrivo delle tre sorelle storiche che noi tutti conosciamo ovvero Juve,e Milan, era la squadra più titolata del nostro campionato. Sarà strano non assistere allo storico ...Empoli, Sassuolo e Torino vorrebbero veder giocata da Marotta la carta Casadei nella partita per l'acquisto di alcuni elementi che interessano il dirigente dell', tra cui Scamacca e Bremer. Ma ...Il centrocampista arriva per occupare la casella lasciata libera da Asllani che questa mattina è a Milano per svolgere le visite mediche con l’Inter. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.Torniamo con la memoria al 7 giugno 1964. Bologna e Inter una contro l'altra allo stadio Olimpico di Roma nello spareggio che andò ad assegnare lo Scudetto. Da una parte i nerazzurri che avevano appen ...