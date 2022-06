Zaniolo-Juve è possibile ma solo ad una condizione: c’è un nodo da risolvere! (Di martedì 28 giugno 2022) Le voci che vedono il nome di Nicolò Zaniolo accostato a quello della Juventus non si placano. I bianconeri sembrerebbero pronti a fare sul serio per l’attaccante giallorosso che piace molto a Max Allegri e alla società bianconera. Zaniolo ha un contratto in scadenza nel 2024 ma il club romano, qualora si dovesse presentare una buona offerta, non lo considererebbe incedibile. La Roma, infatti, ha già stabilito una cifra di valutazione per il giocatore pari a 50-55 milioni di euro. La Juventus, però, sarebbe pronta ad offrire un contratto di cinque anni da 4 milioni più bonus a salire. Calciomercato Juve-Roma ZanioloI contatti con la Roma ci sono, ma la società giallorossa non sembra essere disposta ad abbassare la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Le voci che vedono il nome di Nicolòaccostato a quello dellantus non si placano. I bianconeri sembrerebbero pronti a fare sul serio per l’attaccante giallorosso che piace molto a Max Allegri e alla società bianconera.ha un contratto in scadenza nel 2024 ma il club romano, qualora si dovesse presentare una buona offerta, non lo considererebbe incedibile. La Roma, infatti, ha già stabilito una cifra di valutazione per il giocatore pari a 50-55 milioni di euro. Lantus, però, sarebbe pronta ad offrire un contratto di cinque anni da 4 milioni più bonus a salire. Calciomercato-RomaI contatti con la Roma ci sono, ma la società giallorossa non sembra essere disposta ad abbassare la ...

Pubblicità

romeoagresti : Contatto anche nelle ultime ore tra #Juve e #Roma per #Zaniolo (che non è alternativo a #DiMaria e per il Fideo si… - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - romeoagresti : Possibile un nuovo incontro questa settimana tra #Juve e #Roma per #Zaniolo. Ne parliamo oggi, a partire dalle 1??… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo, c’è solo la Juve: perché si può fare e cosa frena la trattativa #calciomercato - AvarelloValerio : RT @mattofra: ???? Zaniolo-Juve. Si entra nel vivo. C’è il si anche dai piani alti ?????????? #Zaniolo #Juventus #calciomercato -