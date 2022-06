Vorrei dirti che è il nuovo programma di Elisa Isoardi | la conduttrice torna nella domenica di Rai 2

(Di martedì 28 giugno 2022) Perè tempo dire in Rai. Ma questa volta non solo da concorrente di un talent, come era successo con Ballando con le stelle. Questa volta si scende in pista ma si fa sul serio. Nell’autunno di Rai 2 laavrà untutto suo.sarà al timone diche, è questo il titolo delin onda dialle 15 del pomeriggio. La prima puntata diche andrà in onda11 settembre ( partirà quindi con una settimana di anticipo rispetto al pomeriggiole di Rai 1 che vedrà il ritorno diIN e di Da noi a ...

Arriveranno Italiani Fantastici , Ti Sembra Normale , Top (con Greta Mauro e Tinto e Fede) il sabato eChe con Elisa Isoardi in giro per l'Italia e Ribelli con Emma D'Acquino la ......sembra normale' e 'Top' mentre la domenica alle 11.15 torneranno Paola Perego e Simona Ventura con 'Citofonare Rai2' e mentre il pomeriggio alle 15 esordirà Elisa Isoardi con il nuovo '...Nell’autunno di Rai 2 la conduttrice avrà un programma tutto suo. Elisa Isoardi sarà al timone di Vorrei dirti che, è questo il titolo del nuovo programma in onda di domenica alle 15 del pomeriggio.S'intitolerà "Vorrei dirti che..." e racconterà storie di persone comuni in giro per l'Italia. Filo conduttore sarà ancora la grande passione di Elisa per le eccellenza gastronomiche del territorio ...