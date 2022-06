Via libera del G7 allo studio di un tetto al prezzo del petrolio russo. Apertura anche sul gas. Draghi: “Spero entro ottobre” (Di martedì 28 giugno 2022) I leader dei paesi del G7 (Stati Uniti, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia) hanno raggiunto un accordo per studiare le possibili modalità per imporre un tetto massimo al petrolio acquistato dalla Russia. Apertura anche per una misura simile da applicare al gas. “Ci si augura” un risultato sul price cap al gas prima di ottobre, ha detto Mario Draghi . “È importante che la discussione sia solida, su base razionale e non solo psicologica. Questo non vuol dire che la psicologia non sia razionale…”, ha aggiunto. “Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare i finanziamenti a Putin, ma anche di rimuovere la cause dell’inflazione. Abbiamo dato mandato con urgenza ai ministri su come applicare un price cap sul gas e sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) I leader dei paesi del G7 (Stati Uniti, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia) hanno raggiunto un accordo per studiare le possibili modalità per imporre unmassimo alacquistato dalla Russia.per una misura simile da applicare al gas. “Ci si augura” un risultato sul price cap al gas prima di, ha detto Mario. “È importante che la discussione sia solida, su base razionale e non solo psicologica. Questo non vuol dire che la psicologia non sia razionale…”, ha aggiunto. “Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare i finanziamenti a Putin, madi rimuovere la cause dell’inflazione. Abbiamo dato mandato con urgenza ai ministri su come applicare un price cap sul gas e sul ...

