Vaiolo delle scimmie | Oms | i casi salgono a 3 413 | +62% in 7 giorni

(Di martedì 28 giugno 2022) L'ultimo report conferma che l'epicentro dell'epidemia rimane l'Europa. Ma al momento, spiega l'organizzazione, la malattia non costituisce ...

L'Oms ha diffuso il nuovo report sui casi discimmie Roma, 28 giugno 2022 - Crescono i casi discimmie . Secondo il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, al 22 giugno sono state censite 3.413 infezioni in ...L'ultimo report conferma che l'epicentro dell'epidemia rimane l'Europa. Ma al momento, spiega l'organizzazione, la malattia non costituisce ...L'epicentro dell'epidemia continua a essere l'Europa: "Non è da escludere un maggiore impatto sulla salute con una più ampia diffusione nei gruppi vulnerabili" ...Continuano a crescere i casi di vaiolo delle scimmie: al 22 giugno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha censito 3.413 infezioni ...