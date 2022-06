Siccità | ipotesi razionamento acqua diurno | quali sono le regioni più a rischio

(Di martedì 28 giugno 2022), la Protezione Civile sta ipotizzando di procedere aldell’e ha sottolineato che il problema non si limita alledel Nord ma riguarda tutta la Penisola italiana.: l’analisi della Protezione Civile Nella giornata di lunedì 27 giugno, il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha rilasciato alcune considerazioni in merito allache sta travolgendo l’Italia e all’deldell’. In particolare, il capo della Protezione civile ha spiegato: “In alcune zone non è escluso che un...

Vicino ai quaranta gradi rilevate e oltre percepiti nella maggior parte d Italia. Ci sono temperature da deserto e continua a non piovere . Non c è nemmeno una previsione di pioggia. "Siamo a 40 - 50% ...Nel governo, comunque, non viene presa in considerazione l'di un "decreto", perché sarebbe una sorta di scatola vuota. Per le misure di contrasto è sufficiente, si fa per dire, il ...