Sharon Stone | “Ho perso 9 figli per aborti spontanei Non è una cosa da poco”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 28 giugno 2022), 64 anni, ha raccontato dei suoi 9in un commento moltonale, pubblicato sotto a un post di People su Instagram che riportava l’intervista a Peta Murgatroydin, che ha avuto un aborto spontaneo mentre il marito, Maks Chmerkovskiy, era bloccato in Ucraina. “Noi, come donne, non abbiamo un forum per discutere la profondità di questa perdita“, ha scrittonel suo commento al post di People. “Honoveper aborto spontaneo. Non è unada, né fisicamente né emotivamente, eppure ci viene fatto credere che sia qualda sopportare da sole e in segreto“. L’attrice, che è madre di 3 bambini adottati, rimarca il fatto che spesso le donne che subiscono...