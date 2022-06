NUDI PER LA VITA, NON SONO UNA SIGNORA, SING SING SING: LE ALTRE NOVITÀ DI RAI2 (Di martedì 28 giugno 2022) Se Boomerissima con Alessia Marcuzzi sarà la punta di diamante dell’autunno di RAI2 (qui i dettagli), ci SONO ALTRE NOVITÀ per la seconda rete Rai che ha una programmazione ricca e a tratti spregiudicata come è stata definita in conferenza stampa. Tre nuovi show e un talk di approfondimento che ricorda Nemo, già in onda negli anni scorsi. NUDI PER LA VITAConduce: Mara MaionchiIn onda dal 12 settembre il lunedì e martedì Arriva su Rai 2, in prima serata, “NUDI per la VITA”, un inedito docu-reality in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport. NUDI per la VITA nasce con una “mission”: sensibilizzare il pubblico alla ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 giugno 2022) Se Boomerissima con Alessia Marcuzzi sarà la punta di diamante dell’autunno di(qui i dettagli), ciper la seconda rete Rai che ha una programmazione ricca e a tratti spregiudicata come è stata definita in conferenza stampa. Tre nuovi show e un talk di approfondimento che ricorda Nemo, già in onda negli anni scorsi.PER LAConduce: Mara MaionchiIn onda dal 12 settembre il lunedì e martedì Arriva su Rai 2, in prima serata, “per la”, un inedito docu-reality in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport.per lanasce con una “mission”: sensibilizzare il pubblico alla ...

