Mertens tutto maledettamente fermo: la strategia di giocatore e società (Di martedì 28 giugno 2022) Dove giocherà Dries Mertens nella stagione 2022/23? È una domanda totalmente priva di risposta, perché se fosse per il cuore, quello dei tifosi e quello del giocatore, la risposta sarebbe sempre: Napoli. Ma di mezzo ci sono le occasioni, ma soprattutto i soldi, quelli a cui in pochi sono disposti a rinunciare. Sia chiaro, sia Mertens che il Napoli. Quindi per ora resta tutto bloccato così come quando è finito il campionato. Da allora in poi c'è stata una richiesta via mail da parte degli agenti di Mertens, rigettata dal Napoli, la dichiarazione d'amore del belga, poi gelo assoluto. Mertens-Napoli: tutto in 48 ore Corriere dello Sport apre la pagina sul Napoli proprio sul talento belga. Il quotidiano sportivo fa sapere che con il ...

