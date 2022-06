LIVE Camila Giorgi-Frech 4-5, Wimbledon 2022 in DIRETTA: break della polacca (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FRITZ A Wimbledon 15-30 Frech sale a rete dopo un buon servizio e chiude il punto con una bella volée di rovescio. 0-30 Giorgi attacca bene la risposta e Frech va lunga con il dritto. 0-15 Largo il dritto della polacca. 4-5 Frech questa volta è più incisiva sulla diagonale di rovescio e Camila manda largo il suo colpo. break per Frech. Non ci voleva. 40-AD Errore grave con il dritto di Giorgi. Palla break per Frech: attenzione! 40-40 Lungo il rovescio dell’azzurra. AD-40 Fuori di poco il colpo della ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-FRITZ A15-30sale a rete dopo un buon servizio e chiude il punto con una bella volée di rovescio. 0-30attacca bene la risposta eva lunga con il dritto. 0-15 Largo il dritto. 4-5questa volta è più incisiva sulla diagonale di rovescio emanda largo il suo colpo.per. Non ci voleva. 40-AD Errore grave con il dritto di. Pallaper: attenzione! 40-40 Lungo il rovescio dell’azzurra. AD-40 Fuori di poco il colpo...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Frech Wimbledon 2022 in DIRETTA: 1° turno da vincere per l’azzurra - #Camila #Giorgi-Frech… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Frech, Wimbledon 2022 in DIRETTA: sfida alla polacca in uno spicchio di tabellone complesso - GeorgiPapadopo3 : Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo - GeorgiPapadopo3 : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Eastbourne Niente da fare le Camila #Giorgi, travolta in #semifinale dalla #Ostapenko camp… -