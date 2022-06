“L’ho scoperto su internet”. Lo stupore di Elisabetta Gregoraci: “Le altre non sono come me” (Di martedì 28 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci è in Puglia dove sta registrando le puntate della nuova edizione di Battiti Live. Al suo fianco c’è Alan Palmieri e la straordinaria notizia, dopo due anni di restrizioni, sarà la presenza senza limiti del pubblico. sono veramente tanti i fan dell’ex moglie di Flavio Briatore accorsi sul lungomare di Bari per supportarla e gridare a squarciagola “Eli Greg sei il nostro battito”. Elisabetta Gregoraci con Battiti Live tornerà martedì 5 luglio su Italia 1. L’ex gieffina per l’occasione, nel corso di un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, uscita nell’ultimo numero del settimanale, ha espresso il suo entusiasmo per lo show musicale e ha rivelato di essere felice soprattutto per un motivo. Elisabetta Gregoraci torna con Battiti Live: in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022)è in Puglia dove sta registrando le puntate della nuova edizione di Battiti Live. Al suo fianco c’è Alan Palmieri e la straordinaria notizia, dopo due anni di restrizioni, sarà la presenza senza limiti del pubblico.veramente tanti i fan dell’ex moglie di Flavio Briatore accorsi sul lungomare di Bari per supportarla e gridare a squarciagola “Eli Greg sei il nostro battito”.con Battiti Live tornerà martedì 5 luglio su Italia 1. L’ex gieffina per l’occasione, nel corso di un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, uscita nell’ultimo numero del settimanale, ha espresso il suo entusiasmo per lo show musicale e ha rivelato di essere felice soprattutto per un motivo.torna con Battiti Live: in ...

