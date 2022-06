Le stragi di Parigi e i deliri del terrorista: 'Non sono un assassino' - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 28 giugno 2022) "Ho sbagliato, ma non sono un assassino": con un ultimo ciclo di udienze si è chiuso ieri il maxi - processo per gli attentati del 13 novembre 2015 tra lo Stade de France, le brasseries del centro di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) "Ho sbagliato, ma nonun": con un ultimo ciclo di udienze si è chiuso ieri il maxi - processo per gli attentati del 13 novembre 2015 tra lo Stade de France, le brasseries del centro di ...

Pubblicità

laregione : Stragi a Parigi, Abdeslam: ‘ho sbagliato, ma non sono un killer’ - CatelliRossella : Stragi Parigi: avvocato Salah, 'non sapeva tutto' - Europa - ANSA - telodogratis : Stragi Parigi: avvocato Salah, ‘non sapeva tutto’ - fisco24_info : Stragi Parigi: avvocato Salah, 'non sapeva tutto': Legale contesta ergastolo e avanza teoria compartimenti stagni - 19Elar85 : Ovvio, ci crediamo tutti che sei pure timido… si si come no. #KimTaehyung a Parigi con licenza di uccidere ( preved… -