J-Ax rivela davanti a Fedez perché hanno litigato: la verità vi spiazzerà (Di martedì 28 giugno 2022) Durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio J-Ax rivela tutti i retroscena sul litigio con Fedez La stagione del podcast di Fedez e Luis Sal chiude con il botto. L’ultimo ospite di Muschio Selvaggio è stato, proprio, J-Ax. Il rapper milanese durante la chiacchierata ha svelato molteplici retroscena sul suo allontanamento da Fedez. J-Ax racconta la verità sul litigio con Fedez (Fonte: YouTube)Recentemente i due rapper si sono riappacificati. Nei mesi di convalescenza di Fedez, dopo l’operazione per rimuovere il tumore al fegato, J-Ax ha chiamato l’ex amico. I due hanno chiarito la loro situazione e si sono ravvicinati. Tanto da organizzare un concerto benefico LoveMi, che si terrà il 28 giugno a piazza del Duomo a ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 giugno 2022) Durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio J-Axtutti i retroscena sul litigio conLa stagione del podcast die Luis Sal chiude con il botto. L’ultimo ospite di Muschio Selvaggio è stato, proprio, J-Ax. Il rapper milanese durante la chiacchierata ha svelato molteplici retroscena sul suo allontanamento da. J-Ax racconta lasul litigio con(Fonte: YouTube)Recentemente i due rapper si sono riappacificati. Nei mesi di convalescenza di, dopo l’operazione per rimuovere il tumore al fegato, J-Ax ha chiamato l’ex amico. I duechiarito la loro situazione e si sono ravvicinati. Tanto da organizzare un concerto benefico LoveMi, che si terrà il 28 giugno a piazza del Duomo a ...

Pubblicità

mr_pac : RT @mr_pac: @Blowjoint @Rob97052180Rob Sai perché secondo me a 'sta semplice domanda NON rispondono mai, 'ste sagome? Già come la fai piazz… - mr_pac : @Blowjoint @Rob97052180Rob Sai perché secondo me a 'sta semplice domanda NON rispondono mai, 'ste sagome? Già come… - onthetree_cat : RT @giuliomeotti: 'Una cicogna morta fa più notizia di un cristiano ucciso in nome di Allah'. Inchiesta devastante sul medico assassinato d… - Biante74 : Quello che sta accadendo con @luigidimaio è fantastico. Non l’ho ritengo un genio ma neanche uno stupido, semplicem… -