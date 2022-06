Il Tottenham chiede informazioni sul portiere dell’Everton Pickford (Di martedì 28 giugno 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Tottenham ha chiesto informazioni sull’ennesima star dell’Everton, dopo aver avviato i contatti per Anthony Gordon e Richarlison. Secondo Sky Sportil Tottenham sta pianificando un doppio colpo dell’Everton, cercando di ingaggiare Gordon e Richarlison quest’estate. A causa delle difficoltà finanziarie dell’Everton, il club del Merseyside potrebbe dover vendere alcuni dei suoi fuoriclasse e il Tottenham sta sicuramente mettendo alla prova le acque. Ora hanno chiesto informazioni sull’ennesimo giocatore dell’Everton, secondo 90min, che afferma che Antonio Conte ha chiesto della disponibilità di Jordan Pickford. Jordan Pickford è stato davvero positivo per ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilha chiestosull’ennesima star, dopo aver avviato i contatti per Anthony Gordon e Richarlison. Secondo Sky Sportilsta pianificando un doppio colpo, cercando di ingaggiare Gordon e Richarlison quest’estate. A causa delle difficoltà finanziarie, il club del Merseyside potrebbe dover vendere alcuni dei suoi fuoriclasse e ilsta sicuramente mettendo alla prova le acque. Ora hanno chiestosull’ennesimo giocatore, secondo 90min, che afferma che Antonio Conte ha chiesto della disponibilità di Jordan. Jordanè stato davvero positivo per ...

