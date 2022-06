Eva Henger, "quei fiori per chi è morto": l'incidente e un drammatico retroscena (Di martedì 28 giugno 2022) Eva Henger ha avuto un brutto incidente stradale all'estero. Da giorni si trova in ospedale dopo le cure in una clinica romana. L'incidente è avvenuta in Ungheria e sono morte due persone nell'impatto. Ora la Henger racconta in un'intervista al settimanale Nuovo Tv quello che ha vissuto. "Sono andata a portare i fiori alle persone che sono morte nell'incidente", racconta la Henger. “Sono stata tanto tempo in rianimazione”, dice. La Henger ha rischiato di morire ed ha vissuto un momento davvero difficile. Bruttissimo. Impossibile da cancellare. "Speravo di rivedere la mia famiglia”, continua a raccontare nel corso dell'intervista. Dopo l'incidente Eva Henger ha fatto pace con sua figlia Mercedesz: i rapporti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Evaha avuto un bruttostradale all'estero. Da giorni si trova in ospedale dopo le cure in una clinica romana. L'è avvenuta in Ungheria e sono morte due persone nell'impatto. Ora laracconta in un'intervista al settimanale Nuovo Tv quello che ha vissuto. "Sono andata a portare ialle persone che sono morte nell'", racconta la. “Sono stata tanto tempo in rianimazione”, dice. Laha rischiato di morire ed ha vissuto un momento davvero difficile. Bruttissimo. Impossibile da cancellare. "Speravo di rivedere la mia famiglia”, continua a raccontare nel corso dell'intervista. Dopo l'Evaha fatto pace con sua figlia Mercedesz: i rapporti ...

Pubblicità

infoitcultura : Isola dei Famosi, Mercedesz Henger rivede la madre Eva dopo l'incidente (VIDEO) - infoitcultura : Isola dei Famosi, Mercedesz Henger sbugiardata dopo il collegamento con Eva: 'Falsa, esci il copione!' - TheBearersC : Madonna amplesso mercedesz. Eva henger sempre più ansiosa dei suoi cinque minuti in tv #isola - 24Trends_Italia : 1. Barbara Balanzoni - 20mille+ 2. Giorgia Surina - 10mille+ 3. Eva Henger - 10mille+ 4. Bonus 200 euro Inps reddit… - GiustiziaMaria : @Ninomauger Su quest'Isola sono stati tutti falsi, non si salva nessuno, per me la persona più onesta umile resta L… -