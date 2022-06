Esce ‘Una ragazza’, inno alla spensieratezza di Malika Ayane (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Mentre è ancora in corso Malika Summer Tour 2022, Esce oggi il nuovo singolo di Malika Ayane, ‘Una ragazza’ (distribuita da Warner Music Italy) scritto e composto dalla cantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, prodotto da Greg Willen e disponibile su tutte le piattaforme digitali. ‘Una ragazza’ è un inno alla spensieratezza, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo. Il brano, dalle sfumature punk-rock e dal gusto retrò, rappresenta un omaggio alla musica beat degli anni ’60, un periodo storico di ricostruzione e di allegria in cui la gente si riversava nei locali e sulle spiagge per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Mentre è ancora in corsoSummer Tour 2022,oggi il nuovo singolo di(distribuita da Warner Music Italy) scritto e composto dcantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, prodotto da Greg Willen e disponibile su tutte le piattaforme digitali.è un, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo. Il brano, dalle sfumature punk-rock e dal gusto retrò, rappresenta un omaggiomusica beat degli anni ’60, un periodo storico di ricostruzione e di allegria in cui la gente si riversava nei locali e sulle spiagge per ...

Pubblicità

antoniospadaro : Gesù non posa il capo. Lo si vuol seguire? La casa è la strada. Gli #animali hanno una vita più regolare e stabile… - reportrai3 : - In questi dispositivi l'aria entra da questa parte e poi esce da qui dove sarà connesso il tubo che va al pazient… - aldotorchiaro : Pronostico: #DiMaio non esce stasera. Se ne riparla mercoledì. Ma il consiglio nazionale certifica la morte del… - flamanc24 : RT @Edoardoleicorre: Chiudete Leclerc in una teca e non fatelo uscire mai più se esce positivo questa stagione non rispondo di me stessa - loveuxgoodbye : oggi anche architetto, domani esce una notizia che è diventato chirurgo e che ha fatto un’operazione al cuore, dopo… -

Teresa, figlia Jovanotti: dalla malattia ai fumetti/ 'La quotidianità è la vera cura' Jovanotti celebra la Festa della Repubblica con il nuovo video / Esce Alla Salute! È per questo ... "A Casa Oz è già realtà l'idea che la malattia non è una limitazione. Non può essere quella l'unica ... √ Tool: una nuova versione di 'Fear Inoculum' da tre vinili ... il chitarrista e co - fondatore della band Adam Jones, ha anche creato una nuova copertina. Il cofanetto, composto da tre tasche disegnate per i 3 vinili, con il lato b del terzo disco privo di ... Recensiamo Musica Jovanotti celebra la Festa della Repubblica con il nuovo video /Alla Salute! È per questo ... "A Casa Oz è già realtà l'idea che la malattia non èlimitazione. Non può essere quella l'unica ...... il chitarrista e co - fondatore della band Adam Jones, ha anche creatonuova copertina. Il cofanetto, composto da tre tasche disegnate per i 3 vinili, con il lato b del terzo disco privo di ... Ultimo urla al pubblico con libertà “Vieni nel mio cuore” – RECENSIONE