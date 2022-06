DS - La ceo Foucher | Nel 2024 arriverà una elettrica inedita più grande della DS 4

Leggi su quattroruote

(Di martedì 28 giugno 2022) Con Béatrice, un lungo passato alla Renault e poi ceoDS dal gennaio 2020, parliamo a tutto campo dei progetti del giovane marchio premium francese. Strategie, futuri modelli in arrivo, evoluzione delle motorizzazioni in gamma. Seguiteci nella nostra chiacchierata. Dallancerete solo modelli elettrici: prima la DS 4 Bev e poi? Che cosa ci dobbiamo aspettare?Sì, la prossima vettura full electric sarà la DS 4, dopo la DS 3 Bev già in vendita, mentre alla fine delun modello a batteria completamente dedicato. Quello che posso dire è che sarà ispirato alla Aero Sport Lounge Concept svelata nel 2020 e che sarà piùDS 4. La nostra ambizione è quella di produrre elettriche con 700 km di autonomia nel ciclo Wltp. In una recente ...