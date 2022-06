Dottoressa no - vax e star di Twitter: Barbara Balanzoni radiata dall'Ordine. 'Diceva ai malati: non andate in ospedale' (Di martedì 28 giugno 2022) La Dottoressa no - vax Barbara Balanzoni , nota per le sue posizioni contro il vaccino espresse in modo deciso sui social (specialmente su Twitter e Telegram) durante la pandemia di Covid, è stata ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022) Lano - vax, nota per le sue posizioni contro il vaccino espresse in modo deciso sui social (specialmente sue Telegram) durante la pandemia di Covid, è stata ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' stata radiata dall'ordine dei Medici di Venezia Barbara Balanzoni, nota per le sue posizioni no vax, espresse in… - Parpiglia : RT @Agenzia_Ansa: E' stata radiata dall'ordine dei Medici di Venezia Barbara Balanzoni, nota per le sue posizioni no vax, espresse in modo… - marcodelucact60 : RT @barbarab1974: Per i giornalisti ….Scusate ma mentre io stavo a prendermi l’Uranio impoverito nei Balcani come tenente medico dell’ese… - telodogratis : Radiata la dottoressa no vax Balanzoni - fisco24_info : Radiata la dottoressa no vax Balanzoni: (Adnkronos) - Lo annuncia lei stessa su Twitter, provvedimento dell'Ordine… -