Covid, ad ottobre arriverà una nuova ondata "terribile e mortale" (Di martedì 28 giugno 2022) Non c’è pace con il Covid, nemmeno in estate. I contagi sono in aumento a causa della variante Omicron 5 in grado di reinfettare ma lo scenario peggiore... Leggi su europa.today (Di martedì 28 giugno 2022) Non c’è pace con il, nemmeno in estate. I contagi sono in aumento a causa della variante Omicron 5 in grado di reinfettare ma lo scenario peggiore...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, Ricciardi: 'Ad ottobre non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i fragili'. - Rosyfree74 : RT @Adnkronos: #Covid, Ricciardi: 'Ad ottobre non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i fragili'. https://t.… - PuniFra : RT @Adnkronos: #Covid, Ricciardi: 'Ad ottobre non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i fragili'. https://t.… - raphaelangellll : RT @Adnkronos: #Covid, Ricciardi: 'Ad ottobre non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i fragili'. https://t.… - Politic01774202 : RT @Adnkronos: #Covid, Ricciardi: 'Ad ottobre non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i fragili'. https://t.… -