Conte e Grillo fanno quadrato. M5S riparte dai princìpi fondativi (Di martedì 28 giugno 2022) Il concetto è chiaro: per segnare una linea di demarcazione chiara e netta tra chi è rimasto e chi invece ha deciso di andar via, bisogna tornare a premere a più non posso su quei princìpi che hanno resto “grande” il M5S. Poche aperture sul tetto al doppio mandato. Il garante del M5S ribadisce pure il pieno sostegno a Draghi In una sorta di gioco a chi tira più la corda, nel momento in cui Luigi Di Maio ha di fatto rinnegato ciò che i Cinque stelle sono stati, la chiave imposta da Beppe Grillo e Giuseppe Conte va inevitabilmente in direzione contraria: nessun passo indietro, ma anzi pressing sfrenato sugli ideali fondativi dei pentastellati. Ecco perché ora il tetto al doppio mandato diventa il nuovo-vecchio vessillo da cui partire. A maggior ragione se si pensa – questo è il dubbio di tanti – che diversi parlamentari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Il concetto è chiaro: per segnare una linea di demarcazione chiara e netta tra chi è rimasto e chi invece ha deciso di andar via, bisogna tornare a premere a più non posso su queiche hanno resto “grande” il M5S. Poche aperture sul tetto al doppio mandato. Il garante del M5S ribadisce pure il pieno sostegno a Draghi In una sorta di gioco a chi tira più la corda, nel momento in cui Luigi Di Maio ha di fatto rinnegato ciò che i Cinque stelle sono stati, la chiave imposta da Beppee Giuseppeva inevitabilmente in direzione contraria: nessun passo indietro, ma anzi pressing sfrenato sugli idealidei pentastellati. Ecco perché ora il tetto al doppio mandato diventa il nuovo-vecchio vessillo da cui partire. A maggior ragione se si pensa – questo è il dubbio di tanti – che diversi parlamentari ...

