Pubblicità

RSIsport : ????????? Marc Hirschi non sarà presente al Tour de France: l'elvetico non fa parte degli 8 corridori scelti dalla UAE… -

LA NAZIONE

Monsummanese), Nicholas Staccioli (Stabbia). La Rappresentativa Regionale sarà accompagnata da Alessandro Dolfi, Componente S. T. R."Settore Strada/Pista; Alessio Lazzeri Tecnico Regionale ...dice David Lappartient, presidente delmondiale. Già dallo scorso Tour si era passati alla ... che gli accompagnatori a volte non trovavano i ciclistie che non si presentavano. 'A ... Ciclismo, scelti i 15 juniores toscani per il Campionato Italiano in Piemonte Firenze,28 giugno 2022 – Domenica prossima 3 luglio a Cherasco in provincia di Cuneo, sarà assegnata la maglia di campione italiano juniores per la stagione 2022. Per la gara tricolore il Consiglio Re ...In gran parte confermata la Giunta Comunale a Martinsicuro, dove l’assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani assumerà anche la carica di vice-sindaco. Entra in Giunta la consigliera Alessandra Pulc ...