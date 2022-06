Cerignola: “Tempo d’estate” a Torricelli, aperte le iscrizioni per partecipare gratuitamente alle attività Riservate ai minori fra i 3 ed i 17 anni (Di martedì 28 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Da lunedì 27 giugno sono aperte le iscrizioni per i minori dai 3 ai 17 anni per partecipare gratuitamente alle attività della nuova edizione di “Tempo d’estate”, il Centro Estivo 2022 di Torricelli organizzato da una partnership con capofila ESCOOP, che comprende anche l’APS RESURB, la Società Cooperativa Sociale ALICE, l’A.S.D. UNITI PER Cerignola, la Parrocchia San Leonardo. Le attività del Centro Estivo, cofinanziate da ESCOOP e dall’Ambito Sociale Territoriale di Cerignola, sono diverse: Calcio, Basket, Skateboard, Pattinaggio, Fab Lab – Laboratori Digitali, Giochi di quartiere. Le ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Da lunedì 27 giugno sonoleper idai 3 ai 17perdella nuova edizione di “”, il Centro Estivo 2022 diorganizzato da una partnership con capofila ESCOOP, che comprende anche l’APS RESURB, la Società Cooperativa Sociale ALICE, l’A.S.D. UNITI PER, la Parrocchia San Leonardo. Ledel Centro Estivo, cofinanziate da ESCOOP e dall’Ambito Sociale Territoriale di, sono diverse: Calcio, Basket, Skateboard, Pattinaggio, Fab Lab – Laboratori Digitali, Giochi di quartiere. Le ...

