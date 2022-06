Calcio: stampa francese, Renato Sanches vuole il Psg (Di martedì 28 giugno 2022) Parigi, 28 giu. - (Adnkronos) - Renato Sanches, obiettivo di mercato del Milan, verso il Paris Saint Germain. Secondo quanto scrive 'Le Parisien', il 24enne centrocampista portoghese ha scelto di giocare per il club campione di Francia dalla prossima stagione. Il Psg deve trovare l'accordo con il Lille ma conta di chiudere l'affare rapidamente anche perché il contratto di Sanches scade tra un anno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Parigi, 28 giu. - (Adnkronos) -, obiettivo di mercato del Milan, verso il Paris Saint Germain. Secondo quanto scrive 'Le Parisien', il 24enne centrocampista portoghese ha scelto di giocare per il club campione di Francia dalla prossima stagione. Il Psg deve trovare l'accordo con il Lille ma conta di chiudere l'affare rapidamente anche perché il contratto discade tra un anno.

