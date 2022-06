Boomerissima arriva in Rai con Alessia Marcuzzi: ecco quando inizia (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo tanti rumor e indiscrezioni finalmente arriva la conferma definitiva che tutti stavamo aspettando. Alessia Marcuzzi sarà in Rai con Boomerissima, il nuovo varietà della rete nazionale. Oggi durante la presentazione dei palinsesti Rai 2022/2023 sono state diffuse molte novità sul ruolo della presentatrice nella rete. Innanzitutto possiamo dire subito che non avrà un contratto di esclusiva, ma a progetto. Pertanto la storica conduttrice dell’Isola dei Famosi potrebbe ritornare a Cologno Monzese quando vuole. A dirlo è Stefano Coletta, direttore di Rai 1 con queste parole: “Alessia Marcuzzi non avrà un contratto di esclusiva ma un contratto per il progetto che condurrà. Riguardo la presenza di agenti dietro gli artisti, vengono scelte le idee e non gli agenti ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo tanti rumor e indiscrezioni finalmentela conferma definitiva che tutti stavamo aspettando.sarà in Rai con, il nuovo varietà della rete nazionale. Oggi durante la presentazione dei palinsesti Rai 2022/2023 sono state diffuse molte novità sul ruolo della presentatrice nella rete. Innanzitutto possiamo dire subito che non avrà un contratto di esclusiva, ma a progetto. Pertanto la storica conduttrice dell’Isola dei Famosi potrebbe ritornare a Cologno Monzesevuole. A dirlo è Stefano Coletta, direttore di Rai 1 con queste parole: “non avrà un contratto di esclusiva ma un contratto per il progetto che condurrà. Riguardo la presenza di agenti dietro gli artisti, vengono scelte le idee e non gli agenti ...

