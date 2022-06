Ble Juvecaserta Academy | il primo colpo è Terreni

Leggi su anteprima24

Caserta – Ilvolto nuovo della Ble2022/23 è quello di Emanuel Silva Goncalves. Nato a Belo Horizonte (Brasile) il 13 dicembre 2000, ala/centro di 202 cm,è un giocatore di nazionalità brasiliana, ma di formazione italiana, cresciuto nell'Olimpia Cadorago con cui ha esordito nei tornei senior nel 2016/17 disputando tre stagioni consecutive (uno ci C silver e due di D). Nel 2019/20 è passato alla Cermenate (serie C silver) e nel 2020/21 ha debuttato in B con la maglia della Fulgor Omegna. Lo scorso anno è stato protagonista nelle fila del Lamezia Terme in C gold dove ha realizzato 447 punti con una media di 17,2 a gara.