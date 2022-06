Bianchi scrive dal carcere alla mamma di Willy: “Si sono inventati tutto, non siamo i colpevoli” (Di martedì 28 giugno 2022) “Ho toccato il fondo. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno. La sensazione di essere da soli, al buio. sono andato giù. Ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita”. Inizia così la lunghissima lettera, 7 pagine, che Marco Bianchi scrive dal carcere di Viterbo. Dove è recluso con l’accusa di aver ucciso Willy Monteiro Duarte. Il ragazzo massacrato di botte la notte tra il 5 e 6 settembre 2020 a Colleferro. Insieme a suo fratello Gabriele e agli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La lettera di Bianchi dal carcere: è colpa dei media La lettera affidata all’Adnkronos è rivolta al pubblico “influenzato” dalla descrizione fatta dai media. Per i fratelli Bianchi il pubblico ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) “Ho toccato il fondo. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno. La sensazione di essere da soli, al buio.andato giù. Ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita”. Inizia così la lunghissima lettera, 7 pagine, che Marcodaldi Viterbo. Dove è recluso con l’accusa di aver uccisoMonteiro Duarte. Il ragazzo massacrato di botte la notte tra il 5 e 6 settembre 2020 a Colleferro. Insieme a suo fratello Gabriele e agli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La lettera didal: è colpa dei media La lettera affidata all’Adnkronos è rivolta al pubblico “influenzato” ddescrizione fatta dai media. Per i fratelliil pubblico ...

