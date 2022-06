Alessia Marcuzzi spiana la strada verso Sanremo 2023 passando da un programma su Rai2 (Di martedì 28 giugno 2022) Nei giorni scorsi avevamo parlato del possibile passaggio di Alessia Marcuzzi alla Rai e non ci siamo sbagliati. La presenza della conduttrice nello show in prime time di Mara Venier, quel suo ammettere di non essere indifferente alla lucina delle telecamera, era solo un modo per annunciare il suo prossimo ritorno e così è stato. Alessia Marcuzzi spiana la strada verso Sanremo 2023 entrando di fatto nella scuderia Rai partendo dal basso, da una seconda rete ormai in balia di repliche e di fallimenti, Rai2. Nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai in scena questa mattina, è stato annunciato l’arrivo di Alessia Marcuzzi in Rai. Ad attenderla ci sarà il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Nei giorni scorsi avevamo parlato del possibile passaggio dialla Rai e non ci siamo sbagliati. La presenza della conduttrice nello show in prime time di Mara Venier, quel suo ammettere di non essere indifferente alla lucina delle telecamera, era solo un modo per annunciare il suo prossimo ritorno e così è stato.laentrando di fatto nella scuderia Rai partendo dal basso, da una seconda rete ormai in balia di repliche e di fallimenti,. Nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai in scena questa mattina, è stato annunciato l’arrivo diin Rai. Ad attenderla ci sarà il ...

