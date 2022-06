Ajax, Ihattaren stupisce subito in amichevole. L’allenatore: «Sembra Zyiech» (Di martedì 28 giugno 2022) L’allenatore dell’Ajax, Alfred Schreuder, è rimasto subito stupito dalle qualità di Ihattaren alla prima uscita in amichevole L’allenatore dell’Ajax, Alfred Schreuder, è rimasto subito stupito dalle qualità di Ihattaren alla prima uscita in amichevole. Il tecnico dei lancieri dopo la sfida contro Meppen e vinto per 3-0 ha parlato così di Ihattaren: «Sembra Ziyech» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022)dell’, Alfred Schreuder, è rimastostupito dalle qualità dialla prima uscita indell’, Alfred Schreuder, è rimastostupito dalle qualità dialla prima uscita in. Il tecnico dei lancieri dopo la sfida contro Meppen e vinto per 3-0 ha parlato così di: «Ziyech» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

junews24com : Ihattaren stupisce subito il nuovo allenatore dell'Ajax: «Sembra Ziyech» - - essaili_ej : RT @idirinho_93: @AndreaGalliano8 Madre de Dios Stagione 26-27, finale di Champions tra Juventus e Ajax (Vincenzo Italiano allenatore della… - idirinho_93 : @AndreaGalliano8 Madre de Dios Stagione 26-27, finale di Champions tra Juventus e Ajax (Vincenzo Italiano allenator… - HillValleyBTTF : Giovani promesse che ovviamente lasciamo andar via per poi mangiarci le mani e prenderle nuovamente in futuro. - Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: Per la #Juventus e il calcio italiano, #Ihattaren sarà presto una meteora: dopo la 'fuga' dalla #Sampdoria e il ritorno… -