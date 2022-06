Wimbledon 2022, Djokovic supera primo turno (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Il campione in carica Novak Djokovic supera il primo turno di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Club. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera il coreano Soonwoo Kwon, numero 81 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in due ore e 27 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Il campione in carica Novakildi, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Club. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie,il coreano Soonwoo Kwon, numero 81 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in due ore e 27 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - SuperTennisTv : ?? Si alza il sipario su #Wimbledon 2022! ?? Ecco gli italiani che faranno oggi il loro esordio ?? #tennis - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - oktennis : La storia di Maja Chwalinska, 'gemella diversa' di Swiatek. Un anno fa lo stop per la depressione, oggi la prima vi… - fisco24_info : Wimbledon 2022, Djokovic supera primo turno: (Adnkronos) - Il serbo batte in 4 set il coreano Kwon… -