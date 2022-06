Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2022 ore 09:15 (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 27 GIUGNO 2022 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULL’A24 Roma TERAMO TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULL’A1 Roma FIRENZE INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E DIRAMAZIONE Roma NORD DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE SULLA NETTUNENSE ALTEZZA APRILIA NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 27 GIUGNOORE 09:20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’A24TERAMO TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULL’A1FIRENZE INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E DIRAMAZIONENORD DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CODE PER INCIDENTE ALTEZZA AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE SULLA NETTUNENSE ALTEZZA APRILIA NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...

Pubblicità

ArianoGeta : Autostrada Fiumicino-Roma, ingorgo da traffico intenso, viabilità bloccata. Arrivano i carabinieri in moto e fanno… - TeoPadawan : Il problema della viabilità di Roma sono i monopattini... - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via dei Caduti per la Resistenza e viale dei Caduti per la Liberazione - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso in viale delle Medaglie D'oro - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale delle Medaglie D'oro -