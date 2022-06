Verona: la più votata un'italiana di seconda generazione (Di lunedì 27 giugno 2022) Sarà Veronica Atitsogbe, 28 anni, in qualità di più votata, a presiedere il primo consiglio comunale dell'assemblea municipale post Sboarina. L'annuncio è stato dato oggi dalla portavoce del nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Sarà Veronica Atitsogbe, 28 anni, in qualità di più, a presiedere il primo consiglio comunale dell'assemblea municipale post Sboarina. L'annuncio è stato dato oggi dalla portavoce del nuovo ...

