Uomini e Donne: Volti Storici Vicini all’Addio! (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ ancora presto per averne la certezza, ma pare che almeno due dei Volti Storici di Uomini e Donne, non saranno presenti anche nella prossima stagione al via a settembre. Parliamo ovviamente del Trono Over. Ecco chi ci sarà e chi no nella prossima stagione del programma! Ida, Gemma e Armando ci saranno a settembre! Uomini e Donne è in vacanza e riprenderà come tutti sappiamo, solo a settembre. Le prime registrazioni della nuova stagione, dovrebbero tenersi verso fine agosto. E’ ancora un po’ presto per capire quali dei Volti Storici del programma rivedremo a settembre, ma sul web, sono comparse già le prime indiscrezioni. Proprio sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sempre aggiornatissimo su tutto ciò che ruota intorno a ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ ancora presto per averne la certezza, ma pare che almeno due deidi, non saranno presenti anche nella prossima stagione al via a settembre. Parliamo ovviamente del Trono Over. Ecco chi ci sarà e chi no nella prossima stagione del programma! Ida, Gemma e Armando ci saranno a settembre!è in vacanza e riprenderà come tutti sappiamo, solo a settembre. Le prime registrazioni della nuova stagione, dovrebbero tenersi verso fine agosto. E’ ancora un po’ presto per capire quali deidel programma rivedremo a settembre, ma sul web, sono comparse già le prime indiscrezioni. Proprio sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sempre aggiornatissimo su tutto ciò che ruota intorno a ...

