Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi svela i suoi timori nel diventare papà: "Ho una paura fottu*a perché…"

Si sono conosciuti e innamorati nel contesto di Uomini e Donne e ora, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettando il loro primo figlio. Dopo aver comunicato la bella notizia ai proprio follower, Lorenzo ha risposto ad alcune domande dei fan. L'ex tronista ha rivelato le sensazioni che sta provando nel diventare padre: È una sensazione strana. Da una parte ho una paura fottu*a perché non so come si fa il padre quindi è normale avere paura, dall'altra sono l'uomo più felice del mondo perché non c'è cosa più bella. Lorenzo ha anche ammesso che non entrerà in sala parto: Non penso che assisterò al parto. Sono un fifone, solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro.

