Ultime Notizie – Caldo record in Italia, domani bollino rosso in 12 città (Di lunedì 27 giugno 2022) Continua la forte ondata di Caldo in Italia. domani bollino rosso, livello di emergenza massimo, in 12 città: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. E' quanto rilevato dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Mercoledì la situazione peggiora e le città 'roventi' aumentano a 19. Previsto bollino rosso ad Ancora, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Nessun città monitorata dal bollettino, 27 in totale, sarà con bollino verde fino a mercoledì compreso.

