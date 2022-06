Tuffi, Mondiali 2022: Lorenzo Marsaglia conquista la semifinale, eliminazione per Giovanni Tocci (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo un’infinita eliminatoria, Lorenzo Marsaglia stacca il biglietto per la semifinale dei tre metri ai Mondiali di Budapest. Una gara durata oltre le quattro ore, con la FINA che ha deciso di suddividere i 55 atleti presenti (decisamente troppi visto anche il livello generale) in due gruppi, facendo gareggiare prima 27 tuffatori e poi gli altri 28. Alla fine si sono unite le due classifiche, con i migliori diciotto che hanno centrato l’accesso alla semifinale. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci erano presenti nel secondo gruppo e purtroppo è stata una qualifica agrodolce per i colori azzurri. Detto di Marsaglia, che ha chiuso sedicesimo con il brivido dell’errore finale, purtroppo Giovanni ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo un’infinita eliminatoria,stacca il biglietto per ladei tre metri aidi Budapest. Una gara durata oltre le quattro ore, con la FINA che ha deciso di suddividere i 55 atleti presenti (decisamente troppi visto anche il livello generale) in due gruppi, facendo gareggiare prima 27 tuffatori e poi gli altri 28. Alla fine si sono unite le due classifiche, con i migliori diciotto che hanno centrato l’accesso allaerano presenti nel secondo gruppo e purtroppo è stata una qualifica agrodolce per i colori azzurri. Detto di, che ha chiuso sedicesimo con il brivido dell’errore finale, purtroppo...

