Top XI: Serie B 2021/22 (Di lunedì 27 giugno 2022) Anche quest’anno il campionato di Serie B si è confermato un mondo a sé, sempre uguale a sé stesso e per questo motivo sempre imprevedibile, sempre sorprendente. A vincere è stato il Lecce, che dopo la delusione dello scorso anno è riuscita a riprendersi la Serie A, ma la sorpresa dell’anno è stata la Cremonese, una squadra giovane ma di talento che è riuscita a guadagnarsi una promozione isperata. Lo stesso risultato non è riuscito al Pisa, che dopo un campionato al vertice è scivolato fuori dalle prime due posizioni a poche giornate dalla fine, e ha dovuto cedere il passo al Monza in una delle più incredibili finali playoff degli ultimi anni. La delusione più grande della stagione è stata certamente il Parma, che dopo l’inizio choc con Maresca ha fatto molta fatica a togliersi dalle zone calde, l’ennesima dimostrazione che in questo campionato ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 27 giugno 2022) Anche quest’anno il campionato diB si è confermato un mondo a sé, sempre uguale a sé stesso e per questo motivo sempre imprevedibile, sempre sorprendente. A vincere è stato il Lecce, che dopo la delusione dello scorso anno è riuscita a riprendersi laA, ma la sorpresa dell’anno è stata la Cremonese, una squadra giovane ma di talento che è riuscita a guadagnarsi una promozione isperata. Lo stesso risultato non è riuscito al Pisa, che dopo un campionato al vertice è scivolato fuori dalle prime due posizioni a poche giornate dalla fine, e ha dovuto cedere il passo al Monza in una delle più incredibili finali playoff degli ultimi anni. La delusione più grande della stagione è stata certamente il Parma, che dopo l’inizio choc con Maresca ha fatto molta fatica a togliersi dalle zone calde, l’ennesima dimostrazione che in questo campionato ...

