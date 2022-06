Stefano Domenicali | il punto sul Mondiale 2022 di Formula 1

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo aver visto l’ennesima vittoria di Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio del Canada, la1 si è presa una settimana di stop dal prossimo, grande, appuntamento che porterà il Circus a disputare il Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra. Sarà un test fondamentale per tutti i top team che cercheranno punti pesantissimi per rincorrere i rispettivi obiettivi nelle due classifiche iridate. Ma come sta andando questo campionato?ha fatto ildella situazione.: “Ferrari, è ancora tutto aperto. Mercedes sta lentamente migliorando”– Photo Credit: F1 Official Twitter Account“Dopo le prime tre gare, Max Verstappen diceva che la partita era finita, visto che la Ferrari era in testa ...

Bologna, 26 giugno 2022 - Dopo un grande avvio di stagione, la Ferrari è stata rimontata e staccata dalla Red Bull . Dalla Spagna in avanti, una serie di problemi tecnici hanno ...Il Presidente e CEO della Formula 1è convinto che il pilota Ferrari Charles Leclerc possa ancora rimontare lo svantaggio in classifica sul campione del mondo in carica Max Verstappen.