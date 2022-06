Sposa una bambola di pezza creata dalla mamma: matrimonio con 250 invitati e viaggio di nozze a Rio (Di lunedì 27 giugno 2022) Un amore un po’ strano, ma non del tutto inedito. Sposare un pupazzo di pezza però sembra un racconto fantasy, invece è diventato realtà. Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si lamentava spesso con la madre di essere nubile e di non aver nessuno con cui ballare, soprattutto in occasione della festa junina, in onore di San Giovanni Battista, molto partecipata in Brasile. È nato così Marcelo, un pupazzo di pezza, a misura d’uomo, creato dalla madre della donna. Meirivone ha subito potuto organizzare il matrimonio a cui, tra familiari, parenti e amici, hanno partecipato 250 persone. E poi via in luna di miele in compagnia dello “sposo”, nella splendida cornice di Rio de Janeiro. La donna ha successivamente raccontato di aver “partorito” una bambola di pezza: la stramba ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Un amore un po’ strano, ma non del tutto inedito.re un pupazzo diperò sembra un racconto fantasy, invece è diventato realtà. Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si lamentava spesso con la madre di essere nubile e di non aver nessuno con cui ballare, soprattutto in occasione della festa junina, in onore di San Giovanni Battista, molto partecipata in Brasile. È nato così Marcelo, un pupazzo di, a misura d’uomo, creatomadre della donna. Meirivone ha subito potuto organizzare ila cui, tra familiari, parenti e amici, hanno partecipato 250 persone. E poi via in luna di miele in compagnia dello “sposo”, nella splendida cornice di Rio de Janeiro. La donna ha successivamente raccontato di aver “partorito” unadi: la stramba ...

