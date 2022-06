Sonia Bruganelli, per lei un retroscena imbarazzante: la verità è completamente diversa (Di lunedì 27 giugno 2022) Momenti di vera tensione quelli che sta vivendo Sonia Bruganelli. Il retroscena rivela una verità inedita e che stupisce tutti Sonia Bruganelli (Youtube)La ormai nota showgirl, opinionista della sesta edizione del GF VIP, si è fatta finalmente conoscere di persona. Sonia Bruganelli, infatti, nel corso degli anni ha svolto un lavoro sempre dietro le quinte: è da diciassette anni autrice di diversi programmi televisivi di Canale5. Grazie ad Alfonso Signorini, però, Sonia Bruganelli ha avuto l’occasione di metterci la faccia e di farsi conoscere in tutto e per tutto, con i propri difetti e i propri pregi. Nelle ultime ore, però, sta emergendo un retroscena inedito e del tutto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 giugno 2022) Momenti di vera tensione quelli che sta vivendo. Ilrivela unainedita e che stupisce tutti(Youtube)La ormai nota showgirl, opinionista della sesta edizione del GF VIP, si è fatta finalmente conoscere di persona., infatti, nel corso degli anni ha svolto un lavoro sempre dietro le quinte: è da diciassette anni autrice di diversi programmi televisivi di Canale5. Grazie ad Alfonso Signorini, però,ha avuto l’occasione di metterci la faccia e di farsi conoscere in tutto e per tutto, con i propri difetti e i propri pregi. Nelle ultime ore, però, sta emergendo uninedito e del tutto ...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - GiusCandela : Dopo la pioggia di annunci via social e settimanali, arriva il dietrofront di Sonia Bruganelli che resta al GfVip c… - peppe844 : RT @trash_italiano: ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contratto… - Priolo9Giuseppe : RT @bagnotrash: a me fa molto ridere che in carica per il ruolo di opinioniste ci siano stato sonia bruganelli soleil giulia de lellis e or… - bagnotrash : a me fa molto ridere che in carica per il ruolo di opinioniste ci siano stato sonia bruganelli soleil giulia de lel… -