Siccità | i sindaci vanno in ordine sparso | ordinanze a Corridonia e Pieve Torina Stretta in arrivo pure a San Severino

Pubblicità

Scrooge53090935 : @eurallergico @mametalli @borghi_claudio @LegaSalvini Se c'è la siccità che vuoi fare, irrigare il prato? Non è mic… - AndreaMa55ari : Siccità, da Provincia e sindaci appello all’uso corretto dell’acqua: 'I cittadini facciano la loro parte'… - givagivaz : C'è la siccità. E poi ci sono anche i sindaci che la usano come giustificazione per la carenza di acqua nel periodo… - il_Conte78 : RT @AngeloBonelli1: Di fronte alla #siccità gli unici provvedimenti sono quelli di alcuni sindaci. Dal governo niente, che sapeva da inizio… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: Di fronte alla #siccità gli unici provvedimenti sono quelli di alcuni sindaci. Dal governo niente, che sapeva da inizio… -

MACERATA - Risparmiare l'acqua. È questo l'imperativo che, con ordinanze ufficiali o semplici raccomandazioni, idella provincia rivolgono ai propri concittadini in questo periodo di. La colonnina di mercurio continua a segnare temperature da record e nessuna precipitazione è in programma all'...Lo farà fino al 10 luglio, mantenendo la sua altezza idrometrica a 366, ma la decisione non piace per nulla ai, convinti non solo che sia "una presa in giro" (per dirla con le parole del ...