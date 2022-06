Samaja Lazard | «Forte rammarico per CVC-Serie A»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’amministratore delegato diItalia, Marco, è intervenuto ai microfoni de “La politica nel pallone”, trasmissione in onda su Gr Parlamento condotta da Emilio Mancuso.è stato intervistato nell’occasione da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e da Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza. Non solo le trattative per la cessione della Sampdoria. Nel suo interventoha parlato Calcio e Finanza.